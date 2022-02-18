مي القاضي تحتفل بخطوبتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة الشابة مي القاضي بخطوبتها مساء أمس الخميس، وشاركت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا من حفل الخطوبة، عبر خاصة القصص القصيرة.

ظهرت مي إلى جوار خطيبها في حفل عائلي، وهما يرتديان خاتم الخطوبة، وحرص على تهنئتها عدد من أصدقائها وأعادت نشر تهنئتهم عبر القصص القصيرة.

عُرض لـ مي مؤخرًا فيلم "لعبة شيطان" بدور العرض السينمائي، تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج إبرام نشأت، بطولة باسم سمرة، كما شاركت في بطولة مسلسل "أيام" بطولة رياض الخولي، حورية فرغلي، شيري عادل، لقاء سويدان، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، كذلك كانت ضمن أبطال مسلسل "الدايرة" أمام أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، تامر شلتوت، محمد علي رزق، محمد علاء، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.