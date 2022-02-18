هند صبري: بناتي اعترفوا إني ممثلة بعد عرض أعمالي على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة هند صبري إن أحدث ما شاهدته على منصة نتفليكس العالمية، التي تعرض لها حاليا مسلسل "البحث عن علا" في ست حلقات من إخراج هادي الباجوري، كان المسلسل الأردني "مدرسة الروابي للبنات" وفيلم "red notice".

وأكدت في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، أنها لا تحب مشاهدة أعمالها، وتطلب تغيير القناة أو اختيار عمل آخر بمجرد رؤيتها لعمل لها على الشاشة، ولكنها اختارت أن تشاهد مع ابنتيها عاليا وليلى مسلسل "عايزة أتجوز" على نتفليكس، مضيفة "يشوفوا ماما على نتفليكس كانت حاجة واو، وإني معروفة بجد، اعترفوا اني ممثلة لما شافوني على نتفليكس لكن بعد حلقتين قالولي زهقنا خلاص".

"البحث عن علا" تأليف غادة عبدالعال ومها الوزير، بطولة غادة عادل، هاني عادل، سوسن بدر، محمود الليثي، ندا موسى، إخراج هادي الباجوري.