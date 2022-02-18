شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يحيى حفلاً غنائياً اليوم فى مدينة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى، اليوم الجمعة، النجم حمادة هلال حفلا غنائيا فى بورسعيد تزامنا مع احتفالات عيد الحب، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة منها أشرب شاى ومش هقول وغيرها من الأغانى التى يحبها الجمهور.

كان حمادة هلال قد بدأ خلال الفترة القليلة الماضية تصوير أول مشاهد الجزء الثانى من مسلسل "المداح" داخل إحدى الفيلات فى مدينة أكتوبر، وجمعته المشاهد بالفنانة هبة مجدى، والفنان كمال أبو رية.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع عدد من الفنانين الجدد للمشاركة فى الجزء الثانى، وعلى رأسهم هبة مجدى التى تقدم دور البطولة النسائية، الفنانة ولاء الشريف التى تقدم أحد الأدوار الرئيسية الجديدة خلال الأحداث، والفنان كمال أبو رية والفنان أحمد فؤاد سليم، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب بجانب أبطال الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.