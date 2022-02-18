شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لمسلسل "رانيا وسكينة" بطولة روبى للعرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر القائمة الكاملة لمسلسل "رانيا وسكينة"، للنجمة روبى والفنانة مى عمر، والمقرر أن يعرض فى السباق الرمضانى المقبل، حث تم التعاقد مع كل من الفنان أحمد خالد صالح ليجسد دور البطولة أمام البطلات، والفنانة صبا الرافعى، والفنان اوتاكا ومحمد رضوان، والفنان نبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وانطلق تصوير المسلسل بجميع أبطاله فى الديكور الخاص بالعمل الأسبوع الماضى فى منطقة إمبابة، حيث يواصل فريق العمل التصوير فى نفس الديكور لمدة أيام وينتقل بعدها بطلات المسلسل إلى ديكور أخر لاستكمال المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل.

من ناحية أخرى تستعد روبى لبطولة مسلسل جديد بعنوان "لحم ودم" مكون من 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج إسلام خيرى ومن المقرر انطلاق تصويره بعد شهر رمضان المقبل، وتجسد روبى خلال أحداثه دور دكتورة تواجه العديد من المواقف فى إطار تشويقى. كانت روبى قد اعتذرت عن مسلسل "جزيرة غمام" للنجم طارق لطفى، وفتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، ورياض الخولى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى ومقررعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث جاء اعتذار روبى في اللحظات الأخيرة بسبب ارتباطها بهذا المسلسل.