شكرا لقرائتكم خبر عن حسناء سيف الدين تبدأ تصوير دورها فى مسلسل "حرب نفسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة حسناء سيف الدين لأسرة مسلسل "حرب نفسية" المكون من 15 حلقة والذي تقوم ببطولته الفنانة أروى جودة، وبدأت حسناء تصوير أول مشاهدها في أحد الاستديوهات بمنطقة شبرامنت، وتجسد خلال الأحداث شخصية "غادة" التي تتعرض لحادث وتمر بالعديد من المواقف.

"حرب نفسية" تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق وبطولة وبطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى دوريش، أشرف زكي، عصام السقا، ويعد العمل ثانى حكايات مسلسل "وجوه" الذى يضم 3 حكايات كل واحدة من 15 حلقة بفريق عمل مختلف، وتم الانتهاء من الأولى بعنوان "وش تالت" بطولة حمام مطاوع وإخراج معتز حسام.

وكانت حسناء سيف الدين، قد عانت من وعكة صحية مؤخراً، حيث أجرت عملية جراحية لاستئصال 5 أورام في رقبتها، وذلك بعد واجعت صعوبة في اجراء العملية تمثلت في واكتشاف تعرضها لجلطات تمنعها من إجراء جراحة استئصال للورم وفحصه، واضطرت للسير على علاج لمدة أسبوعين حتى تتخلص من الجلطات قبل اجراء العملية.

وكان آخر أعمال حسناء سيف الدين، مسلسل "سكن البنات" من 60 حلقة، وبطولة وفاء عامر وأيتن عامر، ودينا، ومنذر رياحنة، ومنة فضالى، حجاج عبد العظيم، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد، حسني شتا، هاجر الشرنوبي، إلهام عبدالبديع، هايدي رفعت، حسني شتا، أحمد عصام، محمد ناصر، وتأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.



الفنانة حسناء سيف الدين



حسناء سيف الدين من تصوير مسلسل حرب نفسية