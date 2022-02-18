شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ترد على منتقدى إطلالتها فى حفلها الأخير: موتوا بغيظكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة إليسا رسالة إلى منتقدى إطلالتها فى حفلها الأخير الذى أحيته بمناسبة عيد الحب فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث غردت على حسابها بموقع تويتر قائلة: "مرارا وتكرارا إلى الحاقدين موتوا بغيظكم، أفضل حفل على الإطلاق، وسعيدة بغض النظر عما تقولونه"، وتابعت لتوجه رسالة إلى محبيها قائلة: "ولمحبينى أحبكم أكثر مما تتخيلوا".

وأشعلت إليسا أجواء حفل عيد الحب بأجمل أغنيتها الجديدة والقديمة وسط تفاعل كبير من محبيها وطلبت من الجمهور الذى يردد أغانيها بالصعود إلى المسرح والغناء معها.