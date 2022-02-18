شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكلهم كترت.. براد بيت يقاضى أنجلينا جولى لبيعها سرا معمل نبيذ مشترك بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم الممثل الأمريكي براد بيت، زوجته السابقة أنجلينا جولي، ببيع مصنع النبيذ "شاتو مرافال" المملوك لهما بشكل مشترك، لرجل أعمال روسي سرا، ووفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن المشتري هو رجل أعمال روسي من قائمة فوربس للأغنياء، يورى شيفلر، وأشار براد بيت، في بيان ادعاء، أن أنجلينا جولي، لم تطلب موافقته على بيع جزء من الممتلكات وتعمدت إخفاء شروط الصفقة عنه.

نتيجة لذلك، قوض "شيفلر" قدرته على إدارة المعمل، كما سبق واتهم براد بيت، أنجلينا جولي، بالتآمر و"عرقلة منهجية" لمحاولة بيع نصف ممتلكاتهم المشتركة، وبحسب محامي الممثلة العالمية، فقد زُعم أنها تحاول بيع نصيبها مقابل مبلغ رمزي، مثل هذه الصفقة من شأنها أن تتحايل على حق بيت في التصرف في الممتلكات والاستفادة منها.

في سياق آخر، عاد النجم براد بيت، إلى السينما مرة أخرى بعد غياب منذ عام 2019 من بوابة فيلم كوميدى مع الممثلة ساندرا بولوك حسب تقرير ديلى ميل، الذى كشف عن لوك الممثل الشهير قبل عرض الفيلم في العام 2022، حيث ظهر بشعر طويل مثلما ظهر خلال الصور التى نشرها التقرير.

من ناحية أخرى كشف موقع imdb عن موعد طرح فيلم The Lost City، وتقرر عرضه في 25 مارس 2022، وكشفت الشركة المنتجة لفيلم المغامرة The Lost City، عن الملامح الأولى للفيلم الذى يشارك في بطولته النجم العالمي دانيال رادكليف، وتلعب بولوك دور لوريتا سيج، الروائية التي أمضت حياتها المهنية تكتب عن أماكن غريبة في كتبها الشعبية عن المغامرات الرومانسية، وسرعان ما تخوض تجربة تردد في الترويج لكتابها الجديد.