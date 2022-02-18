شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بشرى شبكتها كانت مدفنا وهدية الفلانتين تصليح سباكة الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة بشرى، خلال لقائها مع على الكشوطى على تليفزيون ”الخليج 365”، إن شبكتها كانت مدفنا بناء على طلبها، وهدية الفلانتين طلبتها من زوجها أن تكون عبارة عن تصليح لسباكة الحمام، والتى قالت إنها "ضربت" وتحتاج للتصليح.

وأشارت بشرى إلى أنها احتفلت بعيد الحب وسط جولاتها فى السينمات للترويج لفيلمها "معالى ماما"، مؤكدة أنها لم تحتفل مع زوجها سالم هيكل بعيد الحب.

وفى سياق متصل احتفلت النجمة بشرى بفيلمها الجديد "معالى ماما" فى الخليج 365، واستقبلها بمقر الجريدة دينا عبد العليم نائب رئيس التحرير، ورئيس قسم الفن باليوم السابع عمرو صحصاح، والزملاء بقسم الفن جمال عبد الناصر ومحمد زكريا ولميس محمد، وعادل عبد الله.

وتدور أحداث فيلم "معالى ماما" فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث يناقش قضية علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما "بشرى"، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.

الفيلم بطولة بشرى ومحمود الليثى ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بـ"سولى"، والطفل ياسين، ومحمد على رزق، والفيلم من تأليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.



بشرى والزميل على الكشوطى



بشرى والزميل على الكشوطى



بشرى والزميل على الكشوطى



بشرى والزميل على الكشوطى