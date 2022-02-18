فضل شاكر يطرح “توقعني”.. ثاني أغنيات “بجامل ناس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “روتانا”، أغنية “توقعني” للفنان فضل شاكر، على طريقة الفيديو Lyrics، عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

وتعد أغنية “توقعني” ثاني أغنيات ألبوم فضل شاكر الجديد والذي يحمل اسم “بجامل ناس”، وهي من كلمات محمد القاسمي, ألحان ابراهيم الغانم، توزيع جوزيف دمرجيان، مكساج وماستر جاسم محمد.

وتقول كلمات الأغنية: “توقعني يا تاعبني و في بعدك معذبني.. يجيلك يوم تفقدني واقولك منت واحشني.. توقعني يا جارحني ومن هالوصل حارمني.. تجي وتقول سامحني وارد منين تعرفني.. برغم اني احبك موت.. وقلبك في الهوى طاغوت.. بصير اقوى ولو بأموت.. ولا اخليك تحكمني.. توقعني اعلي الصوت.. واقول للحب لا لاتفوت.. وكلما اشتقت اضم تابوت.. ولا اخليك تحضني”.

بدأ “شاكر” طرح أغاني ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم “بجامل ناس”، ونرصد لكم تفاصيل أغاني الألبوم، الذي تنتجه شركة “روتانا”:

يتضمن الألبوم 6 أغنيات، وهي “بجامل ناس”، وأغنية “ابعد خلاص” من كلمات وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع علي أباظة، وأغنية “عز الغياب” من كلمات أحمد الصانع، ألحان عبدالقادر الهدهود، توزيع أحمد أسدي، وأغنية “العزيز” من كلمات فيصل الشعلان، ألحان محمد طويحي، وتوزيع علي أباظة، وأغنية “دمعة” من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، وتوزيع عمر صباغ.

وطرح فضل شاكر، الأحد الماضي، أغنية “بجامل ناس”، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وتعد أولى أغاني ألبومه الجديد، بعد غياب 13 عامًا، وهي من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

والأغنية من كلمات محمد الجمال، ألحان مدين، توزيع ومكساج وماستر يحيى يوسف، مهندس صوت محمد المقهور، مدير إنتاج ماجد سليمان، مدير الديجتال محمود الحوامدة، المكتب الإعلامي غازي بني نصر، تصوير فوتوغرافي محمود رمزي، وإشراف عام إياد النقيب.