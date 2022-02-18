“طفلتي ولم أتبنّاها”.. نعومي كامبل تتحدث عن تجربة الأمومة في عمر الخمسين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّدت عارضة الأزياء “نعومي كامبل” البالغة من العمر 51 عاماً خلال جلسة تصوير لعدد آذار من “مجلة فوغ” أنّ الأخبار التي انتشرت بشأن تبنّي ابنتها عارية عن الصحّة مؤكّدة أنّ أفضل إنجاز قامت به في حياتها أنّها أصبحت أمّاً في سنّ الخمسين.

وكانت كامبل قد فاجأت معجبيها بإعلانها ولادة ابنتها في أيار الماضي بعد أسابيع فقط من ظهورها على منصات عرض الأزياء خلال أسبوع الموضة في نيويورك وقد ظهرت مؤخراً للمرّة الأولى معها في جلسة تصوير لمجلة “فوغ” وهي تبلغ اليوم تسعة أشهرٍ وذلك وسط تكهنات متزايدة بشأن التفاصيل الدقيقة المحيطة بولادتها.

ووصفت كامبل ابنتها بـ”أكبر نعمة يمكن أن تتخيّلها” وأفضل إنجاز قامت به على الإطلاق مؤكدة عدم تبنّيها وقالت لمجلة “فوغ”:”طفلتي ولم أتبناها. ولا يتجاوز عدد الأشخاص الذين عرفوا أنّني أنتظر طفلة أصابع اليد الواحدة”، رافضة تقديم المزيد من التفاصيل في ما يخص إسم الطّفلة وهوية الوالد وغيرها من الأمور التي أثارت فضول المتابعين في الفترة السابقة.