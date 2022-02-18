شكرا لقرائتكم خبر عن مى القاضى تحتفل بخطبتها فى حفل عائلى بعد قصة حب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة مى القاضى بخطبتها فى حفل بسيط بمنزلها، اقتصر الحضور فيه على أفراد العائلتين، وذلك بعد قصة حب جمعتهما خلال الفترة الماضية، ومن المقرر إقامة حفل الزفاف بعد الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بشقة الزوجية.

وفى سياق آخر انتهت مى القاضى مؤخراً من تصوير مشاهدها فى مسلسل "البيت بيتى" المكون من 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية، وهو بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، محمود عبد العزيز، مى القاضى، ميرنا جميل، عابد عنانى سامى مغاورى، ومن إخراج خالد مرعى، وتجسد مى خلال الأحداث شخصية "راندا" زوجة محمد محمود عبد العزيز.

وعرض لمى القاضى مؤخراً فى السينمات فيلم "لعبة شيطان" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

ويعرض لمى حالياً مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.



خطوبة الفنانة مى القاضى



مى القاضى وخطيبها



مى القاضى تحتفل بخطوبتها



مى القاضي وخطيبها