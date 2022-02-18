شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد داليا البحيرى فى إطلالة مبهجة بأحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة داليا البحيرى عن جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وظهرت فيها بإطلالة مبهجة معتمدة فى ملابسها على أكثر من لون، ونشرتها على حسابها بموقع إنستجرام وعلقت عليها "كونى جريئة وأنيقة.. اجعلى إطلالتك رائعة وملونة.. اجعلوا يومكم رائعاً رفقائى وبارك الله فى يومك".

وفى سياق آخر أعلن المخرج أحمد نور عودة مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" فى موسمه الخامس، الذى يناقش سلسلة خلافات بين الزوج والزوجة، والذى عرض على مدار السنوات الماضية، الذى تقوم ببطولته داليا البحيرى إلا أنه حتى الآن لم ينطلق تصوير العمل أو تحديد موعد نهائي لبدء التصوير.

"يوميات زوجة مفروسة أوى" بطولة داليا البحيرى وخالد سرحان وشيماء سيف ومحمد أبو داوود وإيمان السيد ومروة عبد المنعم ومدحت تيخة وسلوى عثمان وعلاء زينهم ونور ايهاب وسليم الترك وياسين أمير وشريف باهر ودعاء رجب ووائل علاء وعدد من النجوم الشباب منهم ريهام الشنواني وأحمد سالم وداليا الخولى.

يذكر أن آخر أعمال داليا البحيرى مسرحية "أبو العربى" مع هانى رمزى، والتى خاصت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعويدة وشارك في بطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.



داليا البحيرى فى احدث جلسة تصوير



داليا البحيرى فى جلسة تصوير ملونة



داليا البحيرى فى جلسة تصوير جديدة ملونة



الفنانة داليا البحيرى



داليا البحيرى



داليا البحيري