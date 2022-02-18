شكرا لقرائتكم خبر عن قبل جوائز الأوسكار.. بنرشحلك 5 أفلام حلوة لـ"الويك إند" من فئة أفضل ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى مشاهدة أفلام السينما والدراما العالمية، فأنت بالتأكيد تشاهد عملاً سينمائيًا كل أسبوع تقريبًا، لكن يمكنك أن تبحث طويلاً حتى تجد عملا جيدًا تشاهده فى عطلة نهاية أسبوع سعيدة، ومن خلال هذا التقرير، نرشح لك 5 أفلام من الأعمال المرشحة بطلاتها لجائزة أوسكار أفضل ممثلة، والتى يمكنك الاستمتاع بمشاهداتها قبل معرفة النجمة الفائزة بجائزة أفضل ممثلة في حفل جوائز السينما الأضخم المقرر إقامته في 27 مارس المقبل.

النجمة جيسيكا شاستاين عن فيلم The Eyes of Tammy Faye

يدور فيلم The Eyes of Tammy Faye حول نظرة على النجاح غير العادى، والفشل، للعازفة التليفزيونية تامى فاى باكر، وذلك خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حيث نهضت تامي فاى، وزوجها، جيم باكر، من بدايات متواضعة لإنشاء أكبر شبكة بث ديني في العالم ومنتزه ترفيهي، وقد تم تبجيلهما لرسالتهما من الحب والقبول والازدهار، كانت تامى فاى أسطورية لـ غنائها المميز، وحرصها على احتضان الناس من جميع مناحي الحياة، ومع ذلك، لم يمض وقت طويل قبل أن تطيح المخالفات المالية والمنافسون المخطئون والفضائح بإمبراطوريتهم المشيدة بعناية.



The Eyes of Tammy Faye

النجمة أوليفيا كولمان عن فيلم The Lost Daughter

وفيلم The Lost Daughter هو نوع من الدراما النفسية من تأليف وإخراج ماجى، ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم من تأليف إيلينا فيرانتي، وعرض الفيلم في الدورة 78 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في 3 سبتمبر، حيث فازت ماجي بجائزة أوسيلا الذهبية لأفضل سيناريو، كما حظي الفيلم بحفاوة بالغة لمدة أربع دقائق من الجمهور في مهرجان البندقية السينمائي، والفيلم بطولة بيتر سارسجارد وبول ميسكال وإد هاريس وأوليفر جاكسون كوهين.

النجمة بينيلوبي كروز عن فيلم Parallel Mothers

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتين، جانيس وآنا، يتصادف وجودهما فى غرفة مستشفى واحدة، حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان فى كونهما عزباوين وحملتا بالصدفة.



بينيلوبي كروز

النجمة نيكول كيدمان عن فيلم Being the Ricardos

فيلم Being the Ricardos يسلط فيه الثنائى الضوء على السيرة الذاتية للممثلة الأمريكية لوسيل بال التي اشتهرت بتأديتها للكوميديا ببراعة قبل وفاتها عام 1989، من خلال النجمة نيكول كيدمان التى ظهرت بلوك مختلف تماماً لها، فى حين يجسد الممثل الإسبانى خافير بارديم ديزى ارناز اسم زوجها، بناءً على ما ذكره موقع الديلى ميل خلال تقريره حول الثنائى، مؤكداً أن الممثل الإسبانى بذل مجهوداً كبيراً ليكون مشابهاً للفنان الراحل الذى يلعب دوره فى قصة طالما كانت محل إعجاب من قبل الكثيرين ممن تابعوا بشغف زواج ديزى ارناز ولوسيل بال.



Being the Ricardos

النجمة كريستين سيتوارت عن فيلم Spencer

يدور فيلم Spencer خلال عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة فى مقاطعة ساندرينجهام فى نورفولك بإنجلترا، حيث قررت ديانا سبنسر، التى تعانى من مشاكل فى صحتها العقلية، إنهاء زواجها الذى استمر لمدة عام من الأمير تشارلز، وبالتالى يبرز العمل الصراعات التى واجهتها فى طريقها لتحقيق ما تريد.