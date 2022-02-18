شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يكشف لـ ”الخليج 365” سبب خروجه من ماراثون رمضان موسمين متتاليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للعام الثانى على التوالى يغيب النجم عمرو يوسف عن دراما رمضان، وكشف لـ"الخليج 365"، سبب هذا الغياب حيث أوضح أن هناك 3 أسباب وراء ابتعاده عن الموسم الرمضانى المقبل أولهم هو انشغاله بتصوير مسلسل "وعد الشيطان"، الذى انتهى من تصويره مؤخرا، بالإضافة إلى عرضه مسرحية "عائلة كازانوفا" بموسم الرياض مؤخرا.

وأضاف يوسف أنه انشغل أيضا فى عدة أعمال منها تعاقده مع المنتج أحمد السبكى لبطولة فيلم "شقو" مع المخرج كريم السبكى، وأكد يوسف أن الماراثون الرمضانى يحتاج إلى تحضيرات مسبقة وتحتاج إلى تركيز وذهن حاضر، وهذا ما سوف يقوم به بعد الانتهاء من فيلم "شقو"

من ناحية أخرى ينتظرعمرو يوسف عرض مسلسله الجديد "وعد الشيطان"، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة رزان مغربى، وفتحى عبد الوهاب وعائشة بن أحمد وأحمد الرافعى وآخرون، ويقدم من خلاله شخصية محورية، وينتمى العمل إلى مسلسلات الرعب والإثارة والتشويق، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات.

ويشارك الفنان محمد ممدوح فى فيلم "شقو" للنجم عمرو يوسف والمقرر إنطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، والعمل من إنتاج أحمد السبكى، وإخراج كريم السبكى، وتأليف وسام صبرى، ويعمل ممدوح على تحضيرات الشخصية التى يظهر بها فى أحداث الفيلم، حيث يجسد دور الصديق المقرب لبطل العمل وتتوالى الأحداث بينهما فى إطار كوميدى، وما زال الفيلم فى التحضيرات الأولى منه، ومعاينة أماكن التصوير واختيار باقى النجوم الذين يشاركون فى بطولة الفيلم.