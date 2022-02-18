شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. 8 معلومات عن الفنان والمخرج زكى فطين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم المخرج والفنان زكى فطين عبد الوهاب بعيد ميلاده الـ61، والذى تعافى خلال الفترة الماضية من مرض السرطان الذى سيطر عليه طوال الفترة الماضية، وينشر ”الخليج 365” 8 معلومات عن الفنان القدير نجل النجمة الكبير الراحلة ليلى مراد.

1- بدأ مشواره الفني عام 1983 كمساعد مخرج مع على بدرخان في فيلم "أهل القمة".

2- عمل كمساعد مخرج في الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر.

3- ابن شقيق كل من الفنان الكوميدي سراج منير والمخرج حسن عبد الوهاب.

4- هاجم الموسيقار عمر خيرت وقال عنه أنه يكرر نفسه.

5- أصيب بمرض السرطان فى المخ وتعافى منه .

6- شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها، "اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين".

7- تزوج من السندريلا سعاد حسنى وفارق السن سبب انفصالهما.

8- ابن الفنانة ليلى مراد التى رفضت زواجه من سعاد حسنى.