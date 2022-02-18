بشرى تنتقد “جنون العظمة لدى محمد رمضان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: خلال لقائها ضمن برنامج “اصحى” المذاع عبر قناة “إنرجي”، كشفت الفنانة بشرى عن نوعية الأعمال الفنية التي تتمنى تقديمها، موضحةً أنها تتمنى تقديم كل أنواع الأفلام، كما تحدّثت عن أسعار تذاكر السينما التي أصبحت عبئاً على الأسرة.

وقالت بشرى: “أنا ممثلة منضبطة ومكسب لكل منتج أتعامل معه، وأتمنى تقديم كل أنواع الأفلام، لكن المنتجين يستصعبون هذه الأمور أحياناً مثل الأكشن”، معلقةً: “أنا بعافر عشان أتصدر الأفيش وآخد مكاني”.

وكشفت بشرى عن رأيها بالفنان محمد رمضان، موضحة أنها تحب اجتهاده في عمله، لكنها دائما تعلّق على أسلوب وكلام وأغاني “جنون العظمة” التي يقدّمها، حيث يمكن أن تؤثر في أطفال لم يتشكّل وعيهم بعد، وبالتالي فهو سيحرف الأجيال الجديدة في اتجاه مختلف، بحسب ما نقلت مجلة لها.