فيديو – جوليا روبرتس تحتفل بعيد ميلاد قريبتها النجمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة العالمية جوليا روبرتس فيديو طريفاً على حسابها في إنستغرام؛ للاحتفال​ بعيد ميلاد ابنة شقيقها الممثلة الشهيرة إيما روبرتس التي أتمت عامها الـ31.

وظهرت النجمة في الفيديو مع ابنة شقيقها وهما تلبسان قبعات الحفلات وتنفخان في الأبواق، بينما تتطاير قصاصات الـ”كونفيتي” في الهواء.

وأرفقت النجمة البالغة من العمر 54 عاماً، الفيديو بتعليق كتبت فيه: “عيد ميلاد سعيد يا ساحرة.. كم أحبك”.

ودائماً ما تشارك النجمة متابعيها مناسباتها الخاصة على إنستغرام؛ حيث كانت قد نشرت صورة رومانسية مع زوجها المصور السينمائي “دانيال مودر” في الرابع من يوليو 2021؛ احتفالاً بإتمام زواجهما 19 عاماً.

وتُظهر الصورة الثنائي معاً على الشاطئ؛ حيث يبدو الزوجان في الصورة أنهما في حالة حب مع بعضهما البعض، بينما يحتفلان بما يقرب من عقدين من النعيم الزوجي.

وكتبت “روبرتس”: “19 عاماً! بدأت للتو!” ثم علقت “جوليا” على الصورة بسلسلة من القلوب الحمراء.