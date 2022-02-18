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بعد تعافيها من كورونا الأميرة يوكو تغادر المستشفى

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غادرت الأميرة اليابانية يوكو المستشفى؛ حيث كانت تتلقى العلاج جراء المضاعفات التي حلت بها على إثر إصابتها بكوفيد-19.

وفي التفاصيل، وبعد تعافي الأميرة البالغة من العمر 38 عاماً من فيروس ، خرجت يوم أمس الأربعاء 16 فبراير 2022 من مستشفى جامعة طوكيو، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وورد في التقرير أن الأميرة توجهت مباشرة بعد مغادرة المستشفى إلى مقر إقامتها في عقار “أكاساكا” التابع للعائلة الإمبراطورية في طوكيو.

وكانت قد ثبتت إصابة الأميرة يوكو بفيروس كورونا في 8 فبراير الجاري، بعد أن اشتكت من التهاب الحلق في اليوم السابق، وهي أول فرد من العائلة الإمبراطورية يصاب بفيروس كورونا، لكنها ليست الأولى على مستوى العالم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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