“سناب شات” يتيح ميزة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أتاحت منصة Snapchat ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بتغيير أسماء حساباتهم، وستظهر الميزة الجديدة بعد إجراء التحديثات خلال شهر فبراير الجاري.

وأعلنت المنصة أن الميزة ستكون متاحة لكل من نظامي التشغيل iOS و Android في نفس الوقت، وهي تعطي المستخدم حرية تغيير اسمه، بعد أن كان المستخدم في حاجة لإنشاء حساب جديد في حال رغبته في تغيير الاسم.

وبإمكان مستخدي التطبيق تغيير اسم المستخدم الخاص بهم، من خلال التوجه إلى شاشة الملف الشخصي، عبر أيقونة Bitmoji في الزاوية اليمنى العليا من الكاميرا. بعدها، الضغط على رمز الإعدادات، وهناك سيكون متاحاً تغيير الاسم.

وبحسب تقرير موقع “theverge”، فإن “سناب شات” ستسمح بتغيير الاسم لمرة واحدة فقط خلال العام، وكذلك لن يكون متاحا إعادة اسم قديم مرة أخرى بعد تغييره، لأنه سيختفي إلى الأبد ولن يتمكن أي مستخدم آخر من استخدامه، ولا حتى صاحبه.

كانت الشركة، المالكة لتطبيق “سناب شات” قد أعلنت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن منح ميزة أخرى تمكّن صناع المحتوى من تحقيق الأرباح، من خلال وضع إعلانات على القصص الخاصة بهم، خاصة المستخدمين الذين يملكون أعداداً كبيرة من المتابعين.

وسيتم احتساب الأرباح الخاصة بالمستخدمين من المشاهير، والتي أطلق عليها فئة Snap Stars، وفقا لعدد من المقاييس، التي تحتسب عدد مرات المشاركات ونشر تلك القصص من خلال المتابعين، وتعد تلك هي أول مرة تمنح فيها الشركة أرباحا من الإعلانات، في محاولة لكسب المزيد من الشعبية بين مواقع التواصل الاجتماعي.