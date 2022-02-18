شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تخوض دراما رمضان 2022 بمسلسل من بطولتها .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة حنان مطاوع منافسات دراما رمضان المقبل 2022، بمسلسل مكون حكايتن مختلفتين كل حكاية 15 حلقة، الأولى هي "وش تالت" وتم الانتهاء من تصويرها مؤخراً، وهي تأليف محمد على إبراهيم وإخراج معتز حسام ويشارك في بطولتها محمود عبد المغنى وهالة فاخر وعابد عناني ونورهان ورانيا ملاح وتامر فرج.

وتسعد حنان مطاوع لتصوير الحكاية الثانية التي لم يتم الاستقرار على اسمها النهائي حتى الآن وهي تأليف محمد على إبراهيم وإخراج أحمد حسن ويجرى ترشيح الفنانين المشاركين في بطولتها تمهيداً لبدء تصويرها خلال الأيام المقبلة، لتخوض حنان منافسات دراما رمضان بمسلسل من بطولتها للمرة الأولى.

يذكر أن حكاية "وش تالت" كان مقرر تقديمها ضمن مسلسل بعنوان "وجوه" مكون من 3 حكايات كل واحدة من 15 حلقة للعرض بعد رمضان المقبل، قبل تغيير الفكرة وفصل حكاية "وش تالت" التي تقوم ببطولتها حنان مطاوع، وتصوير حكاية ثانية وعرض الحكايتين في شهر رمضان المقبل 2022.

وقدمت حنان مطاوع مؤخراً بطولة حلقة بعنوان "توت" من مسلسل "خارج السيطرة" على إحدى المنصات الرقمية، وشارك في بطولتها عايدة رياض وهشام إسماعيل ومؤمن نور، ومن إخراج أحمد خالد، والعمل مأخوذ عن المسلسل الأمريكي Into The Dark، يعتمد على حكايات منفصلة كل حكاية تقدم في حلقة بعنوان وفريق عمل مختلف

وخاضت حنان مطاوع دراما رمضان الماضى بمسلسل "القاهرة كابول" من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا المسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.