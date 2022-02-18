“ميدان طلعت حرب” يمثل مصر في مسابقة مهرجان الأقصر للسينما الافريقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنطلق الدورة الحادة عشر من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في الرابع من الشهر المقبل، وتستمر حتى العاشر من نفس الشهر.

وقد أعلنت إدارة المهرجان تفاصيل هذه الدورة في مؤتمر صحافي عقد في أحد فنادق القاهرة مساء الأربعاء بحضور عدد كبير من الفناين، منهم حسين فهمي، وصبري فواز ومحيي اسماعيل، والمخرج مجدي أحمد علي، والفنانة هبة عبد الغني والفنان أحمد مجدي، والمخرج أمير رمسيس، إضافة لمحمود حميدة رئيس شرف المهرجان والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان وعزة الحسيني مديرة المهرجان.

أهمية مهرجان الأقصر

وقدم المؤتمر الصحافي الكاتب الصحافي جمال عبد الناصر مدير المركز الإعلامي في المهرجان.

في البداية تحدث الفنان محمود حميدة عن أهمية مهرجان الأقصر، والدور الكبير الذي يلعبه في القارة الأفريقية، رغم الصعوبات الكبيرة التي يواجهها، مطالبا

بتغيير مفهوم “الاسبونسر” مع ضرورة وجود داعم رئيسي للمهرجان، بعقد لا يقل عن 20 سنة، ثم أعلن حميدة عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وتضم: المخرج موسى توريه، من السنغال، والمخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو، والممثل جيمي جان لؤي، من هاييتي، والمخرج يسري نصر الله من مصر، والناقد كمال بن وناس من تونس.

ويتنافس في هذه المسابقة 10 أفلام هي الفيلم المصري “2 ميدان طلعت حرب” للمخرج مجدي أحمد علي، و”ماشية لجهنم” إخراج اسمهان لحمر من تونس.

و”ابتعد” إخراج ستانلي اوكيهواري من نيجيريا و”حبيبة” إخراج حسن بن جالون، من المغرب، و”زوجة حفار القبور” إخراج خضار أحمد من الصومال، و”الاتفاق” إخراج ليا مالي وفرانك تييري من الكاميرون، و”توالت افريقيا العام” إخراج كوفي اوفوسو يبوا من غانا، و”أرجو” إخراج عمر بالقاسم من الجزائر، و”مسعود” إخراج ايمانويل روتوبام من بوركينا فاسو، و”ماريا كريستو” إخراج بول اس ويلو من زامبيا.

بدوره أكد رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد على ضرورة وجود داعم مستمر للمهرجان، حتى ي يظهر دائما بالشكل اللائق باسم مصر.

كما أعلن فؤاد عن إقامة ندوة رئيسية في اطار شعار “اعادة اكتشاف مصر، تتضمن مناقشة كيفية دعم وتسهيل التصوير الأجنبي في مصر، وغيرها من المحاور والندوات الخاصة بالاحتفال بمئوية توت عنخ آمون ومرور 200 عام على ي فك رموز حجر رشيد، كما أعلن عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة والتي تتكون من: المخرجة كاتي نيداي من السنغال، ومدير التصوير محمود عبد السميع من مصر والناقدة فيبي كيورا من أوغندا، والمخرج بيتر سيدوفيا من غانا، والمخرج محمد صيام من مصر.

ويتنافس في هذه المسابقة 11 فيلما هي: “نجمة الصباح” إخراج نانتناينا لوفا من مدغشقر، ، و”فايا دايي” إخراج جيسيكا بشير من إثيوبيا، و”كاسونجو” إخراج جورج سينجا من كونغو، و”الذهب ومال” إخراج ايريك ريفو من مالي، و”الملجأ الأخير” إخراج اوسمانى سماسيكو من مالي، “شخوص عالمنا التحتي” إخراج هيثم شري من مصر، و”مكان يسمى وهالا” إخراج يورغن الينجوس من توجو و”العالقات” إخراج ميريام من المغرب، و”الأسود العواجيز” إخراج إبراهيم عباس من مصر و”كلاب العقيد الضالة” إخراج خالد شمس من جنوب إفريقيا- ليبيا، و”يأخذ النعمة شخص” إخراج السيد والسيدة ندوى ماتشكيزى من جنوب افريقيا.

أفضل ثلاث صور

وأعلنت الحسيني عن مسابقة (إعادة إكتشاف مصر) لاختيار أفضل ثلاث صور تستعرض جمال مصر واستضافتهم لحضور فعاليات المهرجان هذا العام، وهي المسابقة التي تبناها الممثل محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان.

وأعلن صبري فواز عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير، وتتكون من: المخرج خالد الحجر من مصر، والممثلة غالية بن علي من تونس والمخرجة فاتوماتو كوليبالي من مالي، والمخرج داوود ولاد السيد من المغرب، والناقد أحمد شوقي من مصر ، ويعرض في هذه المسابقة 15 فيلما وهي: و”16 جولة” إخراج اوساما موكوايا من اوغندا، و”نصف روح” إخراج مروان طرابلسي من تونس، و”مع السلامة دامار” إخراج ديفيد ايدم دتيب من غانا، و”مينيزى” إخراج اليزابث اسودونج ليمو من توجو، و”خيط رفيع” إخراج وجدان خالد من المغرب، و”بلاط الملك” إخراج اميمديه باكوم نكولو من الغابون، و”أين أنا” إخراج دنيس ميالا من أنغولا، و”بيبى بلوز” إخراج ديوب مامامدو من السنغال- فرنسا، و”نكون عظاما” إخراج دينيس فاليرى نداييشيمي من رواندا، و”بتول” إخراج محمد زهران من مصر، و”أوضتين وصالة” إخراج مينا ماهر من مصر، و”جنازة حارة” إخراج محمد محمود من مصر، و”الوصول مـتأخر” إخراج ضحى حمدى من مصر.

أزمة قلبية إخراج مننهلي لوثولي، من جنوب أفريقيا

وأعلن جمال عبد الناصر عن لجنة تحكيم وأفلام مسابقة الدياسبورا، وتضم: المخرج رشيد مشهراوي من فلسطين، والممثل أحمد مجدي من مصر والمنتجة درة بوشوشة من تونس، ويتنافس 9 أفلام في مسابقة الدياسبورا هي: “طفل شخص أخر” إخراج باتريشيا كويندي من فرنسا، و”كل الليالي” إخراج لطيفة سعيد من “تونس – فرنسا” و”امبراطورية الصمت” إخراج تييرى ميشل من فرنسا، و”برنس” إخراج ليزا بيرويرث من ألمانيا، و”صوت زهور قصب السكر” إخراج نيكولا سري من فرنسا، و”بعيدا بقدر ما أستطيع السير” إخراج ستيفان ارسينجيفيك من صربيا- فرنسا، و”غد مشرق” وإخراج ياسين قنيا من فرنسا، و”ملوك الرومبا” إخراج آلان برين من الولايات المتحدة- بيرو، و”صلوات دلفين” إخراج روزين مباكام من كاميرون.