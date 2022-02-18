شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتأجيل تصوير مسلسل "بيت فرح" لـ أشرف عبد الباقى لبعد شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه صناع مسلسل "بيت فرح" المكون من 15 حلقة والذى يقوم ببطولته النجم أشرف عبد الباقى، لتأجيل تصوير العمل بعد شهررمضان المقبل، بسبب ضيق الوقت وعدم التعاقد مع كافة الفنانين المشاركين في البطولة نظراً لانشغالهم بتصويرأعمالهم المقررعرضها في شهر رمضان المقبل.

مسلسل "بيت فرح" فكرة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار هبة رجب، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج عصام شعبان وكان مقرر البدء فى تصويره مطلع شهر فبراير الجارى لعرضه قبل شهر رمضان، وتم التعاقد مع الفنانة هنا شيحة لتقديم دور البطولة النسائية في العمل الذى تدور أحداثه حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماماً.

ويعد "بيت فرح" المسلسل الثانى على التوالي الذى يقدمه أشرف عبد الباقى من نوعية أعمال الـ 18حلقة بعدما شارك في بطولة مسلسل "أنا وهى" المكون من 18 حلقة مع أحمد حاتم وهنا الزاهد والذى تم عرضه على قناة cbc الشهر الماضى وحقق العمل نجاحًا مميزًا على المستوى الجماهيري.

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.