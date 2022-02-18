شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من الموسم الثالث لـ سلسلة Barry قبل طرحه أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة HBO 3 صور جديدة لأبطال الموسم الثالث من سلسلة Barry ، على أن يبدأ طرح حلقات الموسم الجديد بداية من يوم 24 أبريل المقبل على الشبكة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكان قد تم تأجيل طرح العمل عدة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تعطيل العمل على الموسم الجديد، على ان يتكون الموسم الجديد من 8 حلقات تصل مدتها إلى 30 دقيقة.

وكان قد أعلن بطل مسلسل "Barry" بيل هادر، موعد انتهاء تصوير الموسم الثالث من العمل، جنبا إلى جنب مع الانتهاء من كتابة السيناريو للموسم الرابع أيضا خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا في برنامج "Late Night With Seth Meyers".

وعلى الرغم من أن منصة HBO لم تجدد "Barry" بعد لموسم رابع، لكن ذلك لم يمنع كتاب المسلسل من الاستمرار في الإنتاج، بينما يمنع توقف التصوير المستمر في هوليوود الفريق من التصوير، بسبب تفشى فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " indiewire".

وصرح هادر: "عندما حدث الإغلاق في مارس، كنا على بعد أسبوع من بدء التصوير، آخر مرة اجتع فيها فريق العمل، كان جدول تصوير الحلقتين الأولى والثانية، جاهزا، ولكن بسبب الإغلاق لم نتمكن من التصوير، وخلال هذا الوقت قمنا بكتابة الموسم الرابع".

وتدور أحداث المسلسل حول جندى بحرية سابق يتحول إلى قاتل مأجور يتلقى مهمة جديدة من جهاز استخبارات لقتل شخص ما، وفى رحلته يلتقى مجموعة من عاشقى التمثيل المسرحى، وسرعان ما يتحول طريقه من القتل إلى التمثيل عقب اكتشاف ولعه بالمسرح.

وتضم قائمة الممثلين بيل هادر، وستيفن روت، وساره جولدبرج، وجلين فليشلير، وأنتوني كاريجان، وهنري وينكلر، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".



Barry 1



Barry 4



Barry 3