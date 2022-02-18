“ده.. هو ده؟”.. زييب فياض مصدومة من تغير ملامحها بين الطفولة والحاضر

كتب امير فتحي في الجمعة 18 فبراير 2022 05:43 صباحاً - شاركت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور من طفولتها معبرة عن صدمتها من تغير ملامحها بين الماضي والحاضر.

زينب فياض نشرت عبر حسابها على “انستجرام” مقطع فيديو طريف يضم مجموعة من صورها خلال مرحلة الطفولة وكذلك صورها الحديثة مع تعليق صوتي “ده هو ده؟”.

وأكدت زينب فياض أنها لم تصدق الفوارق بين صورها في الطفولة والشباب، وأشارت إلى إن هناك تغيرات كبيرة قد حدثت لها.

وقالت زينب فياض في تعليقها: “معقولة ده هو ده

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