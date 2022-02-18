شكرا لقرائتكم خبر عن نهى صالح تشارك فى "اللعبة 3" وتجسد دور خطيبة سامى مغاورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة الشابة نهى صالح تصوير مشاهدها في الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" المقرر بدء عرض حلقاته بعد غدا الأحد على إحدى المنصات الرقمية، حيث التحقت نهى بأسرة العمل وتجسد خلال الأحداث دور جديد، حيث إنها لم تتواجد فى الجزأين الأول والثانى، وتظهر فى دور خطيبة الفنان سامى مغاوى ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية.

مسلسل "اللعبة 3 – اللعب مع الكبار" تأليف أحمد سعد والى وإخراج معتز التونى وبطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحى، مى كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، سامى مغاورى، حسام داغر، محمد أوتاكا، دعاء رجب، محمد عمرو عبد الليثى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم بيومى فؤاد وآخرين.

وشاركت نهى صالح مؤخراً في فيلم "200 جنيه" الذى عرض نهاية العام الماضى، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

وتنتظر نهى صالح طرح فيلم "ليلة العيد" والذى تشارك في بطولته إلى جانب يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، عبير صبرى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وتجسد فيه شخصية سيدة فقيرة تحت خط الفقر وتعيش في الحارة وتعانى من قهر زوجها.

يذكر أن نهى صالح شاركت فى مسلسل "بنت السلطان" فى رمضان الماضى، بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، ندا موسى، محمد مهران، بيومى فؤاد، محمود حجازى، نانسى صلاح، حسن أبو الروس، محمد أوتاكا، أيمن عزب، مروى الأزلى، رانيا ملاح، حسن عيد، غرام سعد، وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.



الفنانة نهى صالح