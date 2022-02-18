صور| أحمد التهامي بصحبة نجليه في كواليس تصوير"بيت الشدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أحمد التهامي، عن زيارة نجليه له في كواليس تصوير مسلسل"بيت الشدة" المقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

ونشر التهامي، صورا له مع نجليه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ولادي جولي التصوير جري عشان يطمنوا عليا لما عرفوا من مامتهم إني عندي مشهد أكشن صعب شويتين تلاتة أو حبتين تلاتة زي ما أنتوا عاوزين تقولوا قولوا.. ما هوا لازم تشوفوا حاجة جامدة جدا بإذن الله".

يخوض بطولة مسلسل"بيت الشدة" النجمين وفاء عامر وأحمد وفيق، ويشاركهما البطولة النجوم إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، ومنتج فني عوض ماهر، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.