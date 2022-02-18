بفستان قصير.. نوال الزغبي تخضع لجلسة تصوير.. والجمهور: "ذهبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة نوال الزغبي، مؤخرا لجلسة تصوير جديدة، احتفالا بعيد الحب.

ونشرت نوال، صورا من الجلسة التي ارتدت فيها فستانا قصيرا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد الحب".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "فستان جميل وحضور أجمل"، "ذهبية بكل معنى التألق"، "أحلى نوال"، "جمالك وهم يا نونا"، "قمر".

وتتعاون نوال الزغبي في ألبومها الغنائي المُقبل مع الملحن عمرو مصطفى في 3 أغاني، ومن كلمات أمير طعيمة.

من ناحية أخرى، خاضت نوال الزغبي جولة غنائية في جزر البهاما بمدينة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 12 حتى 16 فبراير الجاري.

يذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بمدينة دبي الإماراتية، وسط حضور حشد كبير من جمهورها ومحبيها.