توقعات “مثيرة” لمسلسل “فاميلي جاي” حول الأزمة الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 فبراير 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

مع تصدر الأزمة الأوكرانية، لمنصات الأخبار العالمية، عاد مسلسل الأنيميشن Family Guy “فاميلي جاي”، للواجهة مجدداً، بسبب توقعاته الصادمة عن مجريات الأزمة بين الجارتين اللدودتين.

ووفقًا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، لفت الجمهور النظر إلى مشهد في المسلسل الأمريكي يتنبأ باستراتيجية تعامل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأزمة.

وذكر الموقع، أن موقف “بوتين” الذي اُتهم مؤخرًا بالفشل في تهدئة الأوضاع مع أوكرانيا يشبه تمامًا حلقة Spies Reminiscent of Us في الموسم الثامن من “فاميلي جاي”.

وفي حلقة المسلسل، يروع الرئيس الروسي من حوله من خلال التلويح بسلاح في سلوك معادي، ولكن لحسن حظ الجميع يبدأ في استخدام السلاح كإكسسوار فقط.

وفي أحد المشاهد في الحلقة، يهدد الرئيس الروسي باستخدام رشاش آلي، وبينما يشهق من حوله خائفين، يتضح أنه مسدس مزيف ويستخدمه الرئيس كولاعة سجائر.

وتداول عشاق المسلسل المشهد السابق تحت تعليق ساخر: “استراتيجية بوتين في أوكرانيا”، داعين الناس إلى عدم القلق.

ومع ذلك، تتصاعد حدة الوضع السياسي، بعد تعليق رئيس الوزراء البريطاني أن الموقف الروسي حاليًا غير مشجع.