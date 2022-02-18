جليلة المغربية تبكي وتفجر مفاجأت عن عودتها لتامر حسني وانفصاله عن بسمة بوسيل.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 18 فبراير 2022 03:50 صباحاً - تصدر اسم جليلة المغربية قائمة الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أحدثت ضجة بحديثها عن تامر حسني وعودتها اليه بعد ان أكد لها انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل..

ففي بث مباشر مع صديقها المقرب حمودة، أكدت جليلة المغربية انها ارتبطت بعلاقة مع تامر حسني مؤخرا بعد ان اخبرها انه انفصل عن زوجته بسمة بوسيل قائلة “هو حكالي انا منفصل عن ام اولادي صارلي سنة ونصف وانا على هالاساس رجعت انا مش جاية اخرب بيت حد وانا مش انسانة واطية ولا انسانة العفو جاية من الشارع انا انسانة لي سمعتي وانسانة محترمة”.

ولم تتمالك جليلة المغربية دموعها، حيث اجهشت بالبكاء ما جعل صديقها يواسيها قائلا “انت طالعة توجهي رسالة وطالعة تحكي الشيء الذي صار عادي”.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يتردد فيها اسم جليلة المغربية ويرتبط بالخلافات بين الفنانة المغربية بسمة بوسيل وزوجها الفنان تامر حسني.

من هي جليلة المغربية؟

جليلة المغربية هي بلوجر ذات أصول مغربية وحاملة للجنسية المغربية، من مواليد 16 يوليو عام 1985، ولدت في مدينة تطوان في المغرب، وتخرجت من جامعة تطوان وبدأت مشوارها الفني عام 2000. بدايتها الفنية كانت في أغنية أذوب، من تلحين وليد الشامي، وكانت الأغنية مصورة ليتعرف عليها الجمهور أكثر، ثم جهزت لإطلاق أغنيتها الثانية سكتة ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد وكلمات الشاعر سلطان مجلي، والتي نالت الأغنية استحسان جمهورها خاصة في الإمارات، مما شجعها بتحويلها لأغنية فيديو كليب.

تعيش جليلة في الإمارات في دبي وقدمت العديد من الأغاني الخليجية وكان والهدف من اتجاها نحو الأغاني الخليجية والذي اشتهرت به قبل النجاح خلال السنوات الأخيرة أنه عائلتها عاشوا في الإمارات منذ سنوات وهذا الشيء جعلها تتوجه نحو الخليجي.