الأميرة حصه بنت سلمان تختار اطلالة احلام في العاذرية في الرياض.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 18 فبراير 2022 03:50 صباحاً - تحيي الفنانة ​أحلام​ في هذا الوقت حفلاً لها في هذه الأثناء ضمن ​موسم الرياض​ وذلك في ​العاذرية​ بمشاركة الفنان ​عبدالله الرويشد​.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر وصول أحلام إلى العاذرية وكذلك حضور زوجها ​مبارك الهاجري​.

وأثارت أحلام إعجاب المتابعين بإطلالتها.وكانت الفنانة الإماراتية أجرت عدداً من البروفات استعداداً لحفل اليوم الذي كانت متحمسة جداً له وكذلك معجبوها.

وتغني أحلام باقة منوعة من أغنياتها خصوصاً من ألبومها الجديد في الحفل الذي تهافت إليه السعوديون وغيرهم لمتابعة فنانتهم المفضلة.

وكشفت احلام قبل الحفل ان الاميرة الأميرة حصه بنت سلمان آل سعود هي من قامت باختيار اطلالتها حيث قالت “اطلالتي هي هدية من صاحبة السمو الملكي الأميرة حصه بنت سلمان بن عبد العزيز احب اشكرها هي التي اختارت اللون والتطريز واختارت ان يكون ثوب نجدي”.

وتابعت “انا والاميرة حصة صديقات عمر من اكير من ستة وعشرين سنة وحبت ان تكون اطلالتي ان تكون نجدية وهي كثير عجبتني”.