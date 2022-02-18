شكرا لقرائتكم خبر عن 37 مليون دولار من نصيب فيلم Death on the Nile حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Death on the Nile إلى 37 مليون و 949 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 11 فبرايرالجارى، العمل من إنتاج شركة 20TH Century Studios، ووصلت مدته إلى ساعتين و 7 دقائق.

وأنقسمت إيرادات فيلم Death on the Nile بين 17 مليون و 32 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 20 مليون و 917 الف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Death on the Nile من ﺇﺧﺮاﺝ كينيث براناه، وﺗﺄﻟﻴﻒ أجاثا كريستى، وسيناريو مايكل جرين، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، جونى ديب، كينيث براناه، بينيلوبى كروز، ميشيل فايفر، جوش جاد، وليام دافو، جودى دينش، ديزى ريدلى، ديريك جاكوبى.

الفيلم الجديد يعد الجزء الثانى من الفيلم الشهير Murder on the Orient Express، والذي يستكمل التحقيق جريمة قتل راح ضحيتها رجل أمريكي ثرى كان يسافر على متن قطار الشرق السريع الذى يعد أسرع قطارات العالم قاطبة، ويصبح هناك 13 شخصًا وقعوا ضحية الاشتباه فى القتل ولن يغادروا القطار حتى يتعرفوا على القاتل.

هذا وقد شهد الجناح المصري بالمتحف البريطاني في لندن، عرضا خاصا لنجوم فيلم Death on the Nile، حيث حرص نجوم الفيلم على التقاط الصور وسط الآثار الفرعونية بالجناح المصرى بلندن.