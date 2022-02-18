شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: "معالى ماما" وجبة أسرية تحاكى ثقافتنا ومشاكلنا مش حواديت غربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة بشرى خلال لقاءها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365، إن فيلم "معالي ماما" فيلم عائلي ويقدم للأسر المصرية وهو وجبة خفيفة للأطفال والأسرة لا ينتمي للاكشن والجريمة أو الدراما، فهو نوعية مطلوبة تحاكي ثقافتنا ومشاكلنا وليس فيلم عن حواديت الغرب والأمريكان التي يشاهدها الأطفال في أفلام الرسوم المتحركة العالمية حيث يشاهدون قصص ليست قصصنا.

وفى سياق متصل احتفلت النجمة بشرى بفيلمها الجديد "معالى ماما" في الخليج 365، واستقبلها بمقر الجريدة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، ودينا عبد العليم نائب رئيس التحرير، ورئيس قسم الفن باليوم السابع عمرو صحصاح، والزملاء بقسم الفن جمال عبد الناصر ومحمد زكريا ولميس محمد، وعادل عبدالله.

تدور أحداث فيلم "معالى ماما" فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث يناقش قضية علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما "بشرى"، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.

الفيلم بطولة بشرى ومحمود الليثى ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بـ"سولى"، والطفل ياسين، ومحمد على رزق، والفيلم من تأليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.



بشرى والزميل على الكشوطى



بشرى والزميل على الكشوطى