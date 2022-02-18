شمس الكويتية غاضبة: “الله يلعنكم من اعلام خايس”.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الجمعة 18 فبراير 2022 02:43 صباحاً - عبرت الفنانة شمس الكويتية عن غضبها بعد تداول مقطع فيديو لها على بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية تحت عنوان اعتدائها على احد الاشخاص.

وعلقت شمس الكويتية على الفيديو كاتبة: “الله يلعنكم من اعلام خايس”.

كما اعادت شمس الكويتية نشر تغريدة اوضحت ان الفيديو كان عبارة عن فيديو تيك توك كانت تقوم فيه بتمثيل مشهد كوميدي.

وجاء في التغريدة: “كثير مستفز هيك محاولة تشويش عالحقائق فيديو مضحك نشرته الجميلة #شمس وهي عم بتغني اغنية على تيك توك فقامت صفحة بازالة الصوت ليظهر وكأن شمس تتشاجر مع احد ما”.