شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تطرح برومو أغنية "آه ياليلنا" وإطلاقها على يوتيوب خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة شذى برومو أغنيتها الجديدة "آه ياليلنا" كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادى وتوزيع طارق عبد الجابر، ومهندس صوت أمير محروس، وذلك قبل طرح الأغنية بشكل كامل ورسمى على موقع "يوتيوب" ومنصات الأغانى خلال اليومين المقبلين.

وكانت شذى قد تعرضت الأسبوع الماضى لمحاولة سرقة أثناء قيادة سيارتها على الطريق الدائرى من قبل مجهول، وروت لـ"الخليج 365" تفاصيل الواقعة قائلة: "ما حدث أنها كانت تقود سيارتها على الدائرى في طريقها للمهندسين، وفوجئت بشاب يقترب من السيارة ويحاول فتح الباب، وذلك رغم زحام الطريق وسير السيارات ببطء شديد".

وأضافت شذى: "من حسن حظى أن باب سيارتى عمل إغلاق تلقائيا، وذلك جعل الشاب يفر هاربا، والغريب أن ذلك حدث أمام أعين الناس، وأنا أعصابى في الوقت ده كانت بايظة وتوترت، وذلك كان سبباً في عدم تفكيرى بتصوير هذا الشاب من السيارة خوفاً من إيذائى، كما لم أفكر في عمل محضر بسبب التوتر والخوف الذى كنت فيه".

وتعافت شذى مؤخراً من إصابتها بفيروس كورونا، حيث نتيجة التحاليل التي جاءت سلبية مسحتها، عبر خاصية "استوري" بموقع إنستجرام، وعلقت على صورة التحاليل لتقول: "سلبي.. خالية من كورونا"، وذلك بعدما إصابتها بالفيروس يوم 9 يناير الماضى قائلة: "الحمد الله إيجابى كورونا أي حد اتعامل معايا الفترة اللى فاتت يطمن على نفسه ربنا يعديها على خير يا رب".

وطرحت مؤخرًا المطربة شذى أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "اشتغالة ولا لأ"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، وتجدد تعاونها مع عزيز الشافعى في أغنية جديدة تحمل اسم "جوا قلوبنا" ومقرر طرحها قريباً.



الفنانة شذى



المطربة شذى