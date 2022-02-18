شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة وإيهاب فهمى يحضران عرض "المسرح وحشنا" من إخراج أشرف زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنان إيهاب فهمى والفنان جمال عبد الناصر وعدد من قيادات أكاديمية الفنون على حضور العرض المسرحى "المسرح وحشنا"، الذي أقيم على خشبة مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون من إخراج أشرف زكى، ويشارك في بطولتها خالد أنور ونغم صالح ومازن جمال عبد الناصر وميرنا نديم وعبد العزيز علي.

وقبل بداية العرض وقف الحاضرون دقيقة حدادا على روح الراحلين جلال الشرقاوي وسمير أحمد عميد معهد الفنون المسرحية سابقا.

العرض يعتبر إحياء للمسرح القديم خاصة أهم مشاهد وأغاني المسرحيات الخالدة في وجدان كل مواطن مصري مثل مدرسة المشاغبين، إلا خمسة، سيدتي الجميلة، هالة حبيبتي، وغيرها حيث يجسد شباب العرض نجوم الزمن الجميل فتقدم نغم صالح الفنانة شويكار وخالد أنور يقدم بهجت الأباصيري الشخصية الشهيرة للفنان عادل إمام، ويصم العرض استعراضات غنائية.