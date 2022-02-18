شكرا لقرائتكم خبر عن البرومو الرسمى لمسلسل "سوشيال" قبل عرضه على الحياة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع مسلسل "سوشيال" البرومو الرسمى للعمل المقرر عرضه قريبا كعرض أول على قناة الحياة. وينتمى إلى نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، من بطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، و إسلام حافظ، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين، الفنان القدير عبد العزيز مخيون، تأليف محمد جلال، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل "سوشيال" يتطرق لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذى يعمل صحفى حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية ويواجه كثير من المواقف التى تحول شخصيته تماما.

وعرض لأحمد زاهر مسرحيته "عائلة لاسعة جدًا" فى السعودية الشهر الماضى ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك فى بطولتها ملك وليلى أحمد زاهر، أحمد فتحي، منة فضالي، مروى عبد المنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم، وسجلت المسرحية عودة للفنان أحمد زاهر للمسرح بعد غياب 17 عاما.

يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر الدرامية حدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل ورا كل باب، ويجسد ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين، وناقشت الحدوتة تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غيرالعاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.