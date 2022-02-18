شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى مشغول بفيلمه الجديد رغم شائعات حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت عدد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، أخبارا مغلوطة حول تعرض تامر حسنى لحادث ودخوله فى غيبوبة، فى الوقت الذى أكد فيه مقربون من تامر لـ"الخليج 365" انشغاله بالتحضير لفيلمه الجديد الذى يحمل اسم "روميو"، ويخوض به تجربة الإخراج للمرة الأولى، ومن المقرر أن تشاركه البطولة هنا الزاهد وحمدى الميرغنى.

كان النجم تامر حسنى قد وجه الشكر إلى كل الجمهور الذى شارك فى الاستفتاءات الفنية المختلقة وصوتوا لنجم الجيل كأفضل ممثل عن فيلمه "مش أنا" الذى تم عرضه العام الماضى، بالإضافة إلى فوز فيلمه الأخير "مش أنا" بجائزة أفضل فيلم فى أكثر من استفتاء أيضاً، كما وجه أيضاً الشكر لكل فريق عمل الفيلم أمام ووراء الكاميرا حيث كتب رسالة خاصة لهم عبر حسابه على موقع "إنستجرام" .

وكتب فى الرسالة: "تصويت وجوائز الجمهور وردود أفعالهم فى الشارع هى أهم أنواع الجوائز وبشكر الجماهير وكل الجهات المانحة لحصولى على أفضل ممثل لهذا العام 2021 عن دورى فى فيلم "مش أنا"، وحصولى أيضاً على أفضل فيلم "مش انا" جميعنا كنا فى انتظار تقديركم الشخصى لمجهود كل شخص فينا تعب فى الفيلم دا.

وأضاف تامر حسنى: "فرحتى بتتضاعف لأنى أول مره آخذ جائزة أحسن فيلم فى حياتى يكون فيلم قصه وسيناريو وحوار تامر حسني، ومن أهم الرسائل اللى كان نفسى أوصلها لجمهورنا الكريم، ان المريض الحقيقى هو اللى معندوش طموح وإن الإنسان يقدر يوصل لحلمه رغم أى ظروف وينفع يصنع حلم جديد يكون هو أول حد فكر فيه واثق ان الجملة دى فى كتير محتاجين لها وحالاً حاسين ان الكلام ليهم أيوا ليكم".

وتابع تامر حسنى:"شكراً جمهورنا المحترم، شكراً زوجتى حبيبتى بسمة على دعمك طول السنة، شكراً لكل فرد فى أسرتى وجميع أفراد الشركة اخواتى حبايب قلبي، شكراً أخى حسام حسنى أول انتاج ليك إنتاج يشرف ومحترم وبيقول رسالة وحقق أعلى إيراد فيلم مصرى فى تاريخ السينما العربية ودا كان تحدى بينا يا حس انه يبقى فيلم راقى ومحترم ويحقق أعلى إيراد وانت كنت خايف، مبروك يا حبييى ليك ولكل شركاء الإنتاج أ/ احمد الدسوقى وأ/ احمد بدوي، وأ/ عمرو عاكف وأفراد شركته المميزين وطبعاً مخرجتنا الجميلة الرائعة أ/ سارة وفيق، عقبال القادم يارب".

فيلم "مش أنا" تم عرضه فى شهر يونيو 2021، وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.