شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح أحمد وفيق لبطولة مسلسل "رهبة" بعد اعتذار فتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح القائمون على مسلسل "رهبة" للمخرج عادل الأعصر، الفنان أحمد وفيق لبطولة العمل الذى يجرى حالياً محاولات لاستكماله بعد فترة توقف سنوات، ويأتى ترشيح وفيق لدور البطولة بعد اعتذار الفنان فتحى عبد الوهاب عن بطولة العمل بعد التعاقد معه العام الماضى.

مسلسل "رهبة" كان يحمل اسم "فوبيا" قبل تغييره، ويشارك في بطولته أيتن عامر، ميرهان حسين، أحمد صفوت، مي القاضي، أحمد كرارة، محسن منصور، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، عصام شاهين، شريف إدريس، دارين حداد، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

الجدير بالذكر أن المسلسل توقف على مدار الأربعة سنوات الماضية، حيث تم تصوير بعض مشاهده عام 2017 تحت اسم فوبيا، وكان البطل وقتها خالد الصاوي، قبل أن يتوقف ويدخل في أزمات وصلت إلى ساحة القضاء، وجرى محاولة استئناف تصويره العمل الماضى ولكن لم تكتمل هذه المحاولات واستمر في التوقف.

وفى سياق آخر يصور أحمد وفيق حالياً دوره في مسلسل "بيت الشدة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو بطولة وفاء عامر، مها أحمد، إيهاب فهمى، نهال عنبر، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، صبرى عبد المنعم، ندا بهجت، لبنى ونس، عبير منير، بتول الحداد، زهرة الحاروقى، إيمان يوسف وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناجى عبد الله، وإخراج وسام مدنى