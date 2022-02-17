شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: ماكنتش فاهم أغنية "غمازات" و"العو".. والأغانى اللى فهمتها مانجحتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجمان خالد عجاج ومحمد دياب ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، فى حلقتين من جزئين، الأولى كانت اليوم الخميس، والثانية غدا الجمعة.

وخلال الحلقة تحدث دياب عن علاقته بنصر محروس ودوره فى صناعة الموسيقى، قائلا: "نفسى أعمل شخصية نصر محروس فى فيلم.. أعظم صانع موسيقى فى السنوات الأخيرة.. كانت بدايتى معاه عملت غمازات، ومكنتش فاهمها فى الأول.. وكمان مفهمتش أغنية (العو)"، وعلق ساخرا: "سمعت الأغنية على بعضها عرفت إنى حمار.. وكل الأغانى اللى فهمتها مانجحتش".

وأضاف: "أول ماتعاقدت مع نصر محروس كانت الناس بتقول مش هينتجلك حاجة، يا عم سيبه، بعدها كلمنى وقالى روح اتفرج على البوستر بتاعك فى أي محل كاسيت، وكنت فرحان جدا".

وكشف دياب كواليس أول فرح قام بالغناء فيه في بداياته الفنية، قائلا: "لما كان عندي 15 سنة نزلت فرح بالصدفة".

وقال دياب: "بالصدفة لقيت واحد بينادي عليا وطلبني للغناء في فرح خاص به، واداني 20 جنيه ساعتها قبل الفرح وأعطاني بعد الفرح 25 جنيه تاني"، مضيفا: "استلفت لبس حرير عشان أشارك بيه في الفرح وربنا كرمني وبدأت أشارك في أفراح كثيرة".