شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج هشام فتحى: أجلنا حامل اللقب بسبب كورونا والارتجالات داخل الإطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج هشام فتحى ، إن فريق عمل فيلم حامل اللقب أعد فورمة بطن المرأة الحامل، ليرتديها الفنان هشام ماجد، وكانت هناك بطن تضم 4 مراحل مرحلة المرأة الحامل في 3 شهور، و5 شهور و7 شهور و9 شهور.

وأضاف المخرج هشام فتحى، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، : حاولنا في فيلم حامل اللقب أن نفكر في المحافظة التي سينتمى لها كابتن نبراوى كى نضع اللهجة التي سيتحدث بها .

وتابع المخرج هشام فتحى: بدأنا نشتغل على الفيلم ثم جاءت كورونا، فأجلنا، وهشام ماجد كان مرتبط بمسلسل، فدخل المسلسل، وأجلنا العمل في حامل اللقب، وتركنا الفيلم فترة ثم عدنا مرة أخرى، وعندما قرأنا قولنا وحش أوى، لازم نعيده، مستطردا: ارتجالات من محمد ثروت أو أحمد فتحى كانت في إطار المسلسل لأن أي شخص لديه ورق منضبط وجيد لا يزيد أو عندما يزيد فهو يزيد جزء صغير في السياق.