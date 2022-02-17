شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش مطرب اسمه عجاج وتخين وبشنب.. آراء صادمة فى بدايات خالد عجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجمان خالد عجاج ومحمد دياب ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، فى حلقتين من جزئين، الأولى كانت اليوم الخميس، والثانية غدا الجمعة.

وخلال اللقاء كشف الفنان خالد عجاج عن نصائح المخرج حسين كمال له فى بداياته الفنية، وقال: "حسين كمال نصحنى 3 نصائح.. مينفعش مطرب يبقى اسمه عجاج وبشنب وتخين، اختار حاجتين تتخلص منهم، فى نفس اليوم رحت حلقت شنبى وأخدت وقت عشان أتعود على شكلى الجديد".

وعن أول أغنياته "شكا" التي لاقت نجاحًا كبيرًا، أفصح أنه لم يكن راضيا عن الأغنية، قائلا: "مكنتش فاهمها، وعملتها وأنا متضرر وتعبان نفسيا لكن كسرت الدنيا".

وتحدث المطرب خالد عجاج عن ذكرياته مع السهر في فترة الشباب، قائلا: "مقاييس وطرق السهر اختلفت كثيرا الآن وزمان كنا بنسهر أمام نهر النيل.. كان في حفلات كثيرة وكانت بتبدأ فى الليل وتنتهى مع فجر اليوم التالى، وكانت هذه الأيام جميلة لكل المطربين".

وأضاف خالد عجاج: "زمان كان ممكن تلاقي حفلة بها 5 أو 6 فقرات لعدد من النجوم الكبار، والحفلات كانت تبدأ من الساعة 12 بليل وحتى الفجر".