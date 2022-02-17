شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: متصالحة مع فكرة الموت وجوزى بيتابع إجراءات تحضير المدافن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة بشرى خلال لقاءها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365، إنها متصالحة مع فكرة الموت وأن زوجها سالم هيكل يتابع إجراءات تحضير المدفن، الذي كانت قد سبق وطلبته منه كهدية زواج.

وأضافت أن الواقع يجعلنا نفكر في الموت نقدم واجب العزاء في اليوم أكثر من مرة ولابد أن نأخذ العظة من الموت، واتعامل مع الموت مثل الحياة هما حقيقتان وواقع، وهناك أشخاص اختطفت من وسطنا وكانوا صغار في السن، مؤكدا أن أغلب مشاكلنا الحالية بسبب أن إيماننا ضعيف وثقتنا في ربنا أضعف وهذه جملة حوارية قلتها في أحد أعمالي مؤخرًا.

وفى سياق متصل احتفلت النجمة بشرى بفيلمها الجديد "معالى ماما" في الخليج 365، واستقبلها بمقر الجريدة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، ودينا عبد العليم نائب رئيس التحرير، ورئيس قسم الفن باليوم السابع عمرو صحصاح، والزملاء بقسم الفن جمال عبد الناصر ومحمد زكريا ولميس محمد، وعادل عبدالله.

تدور أحداث فيلم "معالى ماما" فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث يناقش قضية علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما "بشرى"، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.

الفيلم بطولة بشرى ومحمود الليثى ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بـ"سولى"، والطفل ياسين، ومحمد على رزق، والفيلم من تأليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.



بشرى والزميل على الكشوطى



بشرى والزميل على الكشوطى



بشرى والزميل على الكشوطى



بشرى والزميل على الكشوطى



بشرى والزميل على الكشوطى