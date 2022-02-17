شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلا فى الرياض 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائى فى الرياض يوم 24 فبراير المقبل، بمسرح أبو بكر سالم.

ونشر عمرو دياب صورة من بوستر الحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى Twitter وعلق قائلا: "جاهزين".ومن المقرر أن تطرح التذاكر بداية من غدا 18 فبراير فى تمام الساعة السابعة مساءً.

الجدير بالذكر، أن عمرو دياب قد أحيا حفلاً غنائيا الجمعة الماضية بمركز المنارة فى القاهرة الجديدة، وقدم الهضبة عمرو دياب باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأعلن عمرو دياب خلال الحفل عن عودة تعاونه مع الكابو حميد الشاعرى، إذ قال: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري وبنعمل شغل حاليًا مع بعض حلو أوى.