اختراق حساب وصفحة مجد القاسم على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان مجد القاسم، على موقع "فيسبوك"، اختراق حساباته الشخصية والرسمية، وذلك اليوم الخميس 17 فبراير.

وكتبت مستشارة مجد الإعلامية، في منشور على الصفحة "تم اليوم اختراق وسرقة الصفحة الشخصية والرسمية للفنان مجد القاسم، وصرحت نشوى طارق مسؤولة الميديا للفنان مجد القاسم بأن الفنان غير مسؤول عن أية منشورات أو رسائل تصدر من الحسابين المخترقين السالف ذكرها، وينبه أصدقائه وجمهوره بعدم الرد على الرسائل أو التفاعل لحين استرداد الصفحتين الرسمية والشخصية".

كان المطرب مجد القاسم أعلن خبر وفاة والده عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، في يناير الماضي، وتم دفن والده في 23 من نفس الشهر بمحافظة السويداء في سوريا.