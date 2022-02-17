بفيديو من ملعب كرة قدم.. نور النبوي يعلن انتهائه من "نقل عام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الممثل الشاب نور النبوي، انتهائه من تصوير حلقات مسلسل "نقل عام" بطولة الفنان محمود حميدة، الذي يُعرض على قناة CBC ومنصة watch it، محققاً نجاحاً كبيراً.

ونشر نور فيديو له من داخل ملعب كرة قدم، ظهر فيه وهو يمارس تدريبات خاصة برياضة كرة القدم، معلقًا "فركش نقل عام".

ولاقت شخصية سيد التي يجسدها نور صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لاقترابها من قطاع كبير من الشباب، وسيد هو ابن عم أحمد (محمود حميدة) سائق الأوتوبيس في هيئة النقل العام،

مسلسل "نقل عام" من إخراج عادل أديب وتأليف وليد خيري، ويشارك في بطولته أيضاً سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، ميرهان حسين، أحمد بدير، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين ونهال سلامة.

نور النبوي ممثل مصري شاب، درس التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج Northridge بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأ التمثيل في عدد من المسرحيات بالجامعة، ليشهد بعدها مشواره الفني بداية قوية من خلال مسلسل الاختيار 2، إذ قام بدور ضابط حديث التخرج من كلية الشرطة، والذي استُشهد في عمل إرهابي بعد عام من تخرجه ليصبح شهيداً.