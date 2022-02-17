محمود الليثي لـ"الخليج 365": استعنت بـ"جوجل" للحديث بالفرنسية في "البحث عن علا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمود الليثي إنه شعر بتحدي من فكرة خوض أداء اختبار للمشاركة في مسلسل "البحث عن علا"، خاصة مع علمه بأن الاختبار قام به عدد كبير من الأشخاص.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تلقيت اتصالا هاتفيا يطلب مني الذهاب لمكان ما وإجراء اختبار أداء لعمل من بطولة نجمة كبيرة، وسيُعرض على منصة، دون إخباري بأية تفاصيل، كان فيه تحدي متمثل في وجود ممثلين كُثر سيقومون بنفس الأمر، وقررت أن أرى من هو (منتصر) وكيف سأقدمه".

وأضاف الليثي "الفكرة إن منتصر مزارع ومن زفتى، يتعامل كثيرًا مع الأجانب، وتعلم منهم الحديث بلغاتهم، مثله مثل من يعملون في الأماكن السياحية لم ينالوا حظهم من التعليم، لكن نجدهم يتحدثون عدة لغات"، لافتا إلى أن حلم منتصر أن يتخصص في شم الروائح، ليحدد إذا ما كانت جيدة أم لا.

وعن أبرز الصعوبات التي واجهته، قال إنه كان مطلوبا منه الحديث بالفرنسية في اختبار الأداء، وكان هناك بعض الكلمات بالإنجليزية، قام هو بتحويلها للفرنسية مستخدما جوجل "جبت جوجل للترجمة وقعدت اسمع وأقول".

"البحث عن علا" طُرح على منصة نتفليكس، تأليف غادة عبدالعال ومها الوزير، بطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، ندا موسى، محمود الليثي، إخراج هادي الباجوري.

من ناحية أخرى يواصل الليثي تصوير مشاهده في مسلسل المشوار الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، إخراج محمد ياسين، بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني.