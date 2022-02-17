فيديو| أهالي الإسكندرية يستقبلون محمد رمضان خلال تصوير "المشوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان محمد رمضان، عن فيديو للحظة استقبال أهالي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية له أثناء تصوير مشاهده بمسلسله الدرامي "المشوار" المقرر عرضه في دراما رمضان 2022 .

ونشر رمضان الفيديو، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "أهل الدخيلة في إسكندرية.. شكرا على استقبالكم وكرم ضيافتكم.. ربنا يديم الحب.. أثناء تصوير مسلسل (المشوار).. رمضان يجمعنا".

مسلسل "المشوار" بطولة النجوم: محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبدالمنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل "موسى" إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.

وطرح الفنان محمد رمضان، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، مؤخرًا، أغنيته الجديدة "باي باي ثانوية" والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج ياسر سامي.