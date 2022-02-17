ندا موسى لـ"الخليج 365": "البحث عن علا" تجربة لذيذة.. وأشارك في "المشوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة ندا موسى، إنها خضعت لاختبار أداء قبل انضمامها لفريق عمل مسلسل "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخرًا على منصة نتفليكس، وإنها لم تكن تعرف طبيعة العمل، فقط كانت المعلومات التي لديها أنه عمل كبير لمنصة عالمية، ومع نجمة كبيرة.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت أشارك مع هند في بطولة مسلسل (هجمة مرتدة)، وطلبت مني أن أذهب للقيام باختبار الأداء (غششتني)، وبالفعل كان الأوديشن على شخصية نسرين، وباقي الأمور كانت تتم في سرية تامة".

وأضافت ندا "المسلسل تجربة لذيذة، خاصة وأنك جزء من نجاح نعرفه، واستكماله من خلال شكل مختلف، كنت متحمسة جدا للحكاية"، وعن الاختلاف الذي كانت عليه هند في مشروع البحث عن علا خاصة وأنها المنتج المنفذ للعمل، قالت "هند كانت مركزة في حاجات كتير إلى جانب التمثيل، وكانت طول الوقت تقولنا أنا مش غلسة والله، وأنا كنت شايفة الموضوع مش غلاسة ولكن توتر ومسؤولية".

البحث عن علا تأليف غادة عبدالعال ومها الوزير، بطولة هند صبري، هاني عادل، سوسن بدر، محمود الليثي، إخراج هادي الباجوري.

واختتمت بالإشارة إلى مشاركتها في مسلسلات رمضان 2022، بمسلسل "المشوار" مع المخرج محمد ياسين، بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني ومجموعة كبيرة من الفنانين.