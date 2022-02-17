تعرف على الهدية التي تلقاها حجاج عبدالعظيم من أحد جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان القدير حجاج عبدالعظيم، عن الهدية التي تلقاها من أحد جمهوره، والتي كانت عبارة عن بورتريه مرسوم له.

ونشر حجاج، صورة الهدية، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "أشكرك جدًا جدًا يا آلاء على إهدائي هذه الصورة الجميلة.. انتي فنانة هايلة ومستقبلك رائع وكله نجاح بإذن الله.. سعدت بأعمالك المبهرة".

يذكر أن آخر أعمال حجاج عبدالعظيم، مشاركته في بطولة فيلم "الجريمة" بطولة النجوم أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي، ميرنا نورالدين، ناردين فرج، تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.

كما شارك أيضا في بطولة مسلسل "أيام" بطولة رياض الخولي وشيري عادل وحورية فرغلي وسلوى خطاب وأحمد صفوت ومحمود حجازي ورشدي الشامي وجمال عبدالناصر ولقاء سويدان، ومن إخراج محمد أسامة.