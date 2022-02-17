مستندةً الى رسوم حجرية.. الصين تقول انها الموطن الأصلي لرياضة التزلج (صوَر)

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 17 - فبراير - 2022 9:44 مساءً

تتحدى بكين المعتقد السائد بأن اوروبا هي الموطن الأصلي لرياضة التزلج مدّعية ان الرياضة في الواقع بدأت في الصين منذ اكثر من 10 آلاف سنة.

اذ ان مكتب السياحة في الصين قال ان الفنّ الحجري القديم يعرض صورا لاشخاص يحملون اشياء شبيهة لأدوات التزلج ما يؤكّد هذا الأمر.

وعُرفت مناطق شمال اوروبا على انها الموطن الاصلي لهذا النوع من الرياضات بما ان تواريخ رياضة التزلج العائدة الى سنة 2500 قبل الميلاد وجدت في السويد.

ورياضة التزلج هي آخر الرياضات التي ادّعت الصين ان موطنها الاصلي كان على اراضيها بعد كرة القدم والغولف وغيرها.

الرسوم التي وجدت في “شينجيانغ” احدى المقاطعات الصينية عام 2005 تظهر ايضا انواعا من الحيوانات الى جانب صور الاشخاص الذين يحملون اشياء تشبه اغراض التزلج ما يلمّح الى انها كانت تستعمل لغرض الصيد.



وقد استغلت الحكومة الصينية مراسم افتتاح الالعاب الاولمبية للترويج لـ”شينجيانغ” التي تلقت اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية بما فيها تعذيب “الايغور” وغيرها من الاقليات المسلمة.

وقد سمّت الحكومة “شينجيانغ” انها الموطن الاصلي ومستقبل رياضة التزلج عندما قال المتحدث باسم المقاطعة في فيديو خلال الافتتاح: “يمكنكم أن تروا من خلال الرسوم ان أسلافنا استخدموا رياضة التزلج للتنقل والصيد على الثلج”.

وكانت بعض الدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واوستراليا قد قاطعت دبلوماسيا الالعاب الاولمبية في الصين بسبب تعديها على حقوق الانسان. وهذا الموقف يعني ان تلك الدول لم ترسل ممثلين رسميين الى الصين.